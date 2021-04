The Great Ace Attorney Chronicles ermittelt Ende Juli auf Nintendo Switch, PS4 und PC

Anfang des Jahres sind Gerüchte zu einer bevorstehenden Lokalisierung zweier japanischer 3DS-Spiele der Ace-Attorney-Reihe aufgekommen, die heute von Capcom offiziell bestätigt wurden. Game Director Shu Takumi meldet sich in einer gewohnt sympathischen Videobotschaft zu Wort, um über die westliche Veröffentlichung der beiden The-Great-Ace-Attorney-Spiele zu sprechen, die in Japan zwischen 2015 und 2017 erschienen sind.

Am 27. Juli werden diese Spiele auch bei uns auf PS4, Nintendo Switch und PC (Steam) erscheinen. The Great Ace Attorney Chronicles lässt uns gegen Ende des 19. Jahrhunderts mehrere Fälle sowohl in England als auch in Japan lösen. Sherlock Holmes wird Ryunosuke Naruhodo, einem Ahnen des bekannten Top-Anwalts Phoenix Wright, bei den Ermittlungen mit seinen Fähigkeiten aushelfen. Capcom präsentiert im Video bereits ausführliche Gameplay-Eindrücke von der Spurensuche, bis hin zur Befragung von Verdächtigen und der Verhandlung im Gerichtssaal.

In dieser Neuveröffentlichung wird es eine englische und die originale japanische Sprachausgabe geben. Wie es mit der Unterstützung deutscher Texte aussieht, ist noch nicht bekannt. Beide Spiele bieten zehn vollständige Fälle und acht kurzlebige Bonusepisoden, die „Eskapaden" genannt werden. Mit den optionalen Rätseln soll man laut Capcom wohl auf gut 50 Stunden Spielzeit kommen. Abgerundet wird diese Edition mit alternativen Kostüme (für das zweite Spiel) und einer Galeriefunktion, die Zugang zu Artworks, Musik und Videosequenzen bieten.

Neu und vielleicht ganz hilfreich ist ein Spielmodus, der das Spiel automatisch voranschreiten lässt. Wer diesen aktiviert, muss sich nur noch durch die Geschichte klicken und die Spürnasen ihre Arbeit erledigen lassen. Wer noch gar keine Berührung mit diesen Spielen hatte, der kann The Great Ace Attorney Chronicles auch zusammen mit der Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (2019) in einer separaten „Turnabout"-Edition kaufen und bis an sein Lebensende in spannenden Gerichtsverhandlungen für die Wahrheit eintreten. Preise kennen wir derzeit noch nicht.

Quelle: Capcom.