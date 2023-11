The Gray Man 2 ist noch nicht in Stein gemeißelt

Während es so aussah, als würden wir ziemlich bald eine Fortsetzung von Netflix' The Gray Man sehen, nachdem eine Fortsetzung fast direkt nach dem Debüt des Originals auf der Plattform grünes Licht erhalten hatte, scheint dies nicht mehr in Stein gemeißelt zu sein.

Im Gespräch mit Collider sprach Netflix' Filmchef Scott Stuber ein wenig über eine Fortsetzung von The Gray Man und fügte hinzu, dass es immer noch im Gespräch ist und dass das Thema derzeit ist, "wenn wir darauf zurückkommen"."Wenn wir darüber sprechen, haben wir den Vorteil, dass wir unglaubliche Schauspieler haben, sie sind sehenswert, sie sind einzigartig. Joe und Anthony [Russo] haben darüber gesprochen: 'Wenn wir darauf zurückkommen, wie verbringen wir Zeit mit diesem Typen, Ryan Gosling', den ich für unglaublich halte."

Stuber fuhr fort: "Ich beobachte einfach, was er gerade macht, und ich weiß nicht, ob es einen besseren Schauspieler gibt, was seine Bandbreite angeht und was er erreicht. Die Möglichkeit, ihn in einem Franchise wie diesem zu haben, ist enorm, also müssen wir wirklich langsamer werden und sicherstellen, dass wir uns fragen: 'Was macht diese Figur großartig und wie können wir diese Geschichte wirklich erweitern?' "

Da The Gray Man einer der bisher teuersten Netflix-Filme ist, würden Sie gerne sehen, dass Netflix zu diesem Franchise zurückkehrt und diese von den Russo Brothers geführte Actionwelt weiter ausbaut und erforscht?