The Grand Larceny ist das neueste, befristete Event von Rainbow Six: Siege

Noch bis zum 19. Mai wird in Ubisofts beliebtem Militär-Shooter Rainbow Six: Siege ein zeitlich begrenztes In-Game-Event stattfinden. Um auch im mittlerweile fünften Jahr des Spiels frische Inhalte bieten zu können, haben die Entwickler etwas namens „The Grand Larceny" angekündigt. Im Mittelpunkt steht ein neuer Spielmodus namens „Diebesgut", der auf einer thematisch modifizierten Karte von Hereford (alte Version) basiert. Ästhetisch dürfen sich Spieler auf ein englisches Gangster-Setting zu Beginn des 20. Jahrhundert einstellen, was mit entsprechenden Änderungen einhergeht.

Gespielt wird klassisch Fünf-gegen-Fünf, allerdings wurden die bekannten Ziele auf der Karte gegen Tresore getauscht. Je nach Team müssen die Spieler mehrere Safes verteidigen oder knacken und dabei darf nicht auf technische Gerätschaften der Zukunft zurückgegriffen werden. Aus diesem Grund sind längst nicht alle Operatoren in diesem Spielmodus verfügbar, doch laut Ubisoft haben die Spieler noch immer genügend Auswahl. Da das Team für diesen Spielmodus an einigen Stellen die Kartenwände aufgelockert hat, dürfen wir kreative neue Wege durch die Karte finden. Dabei hilft eine speziell gestaltete Schrotflinte, mit der alle Spieler ausgerüstet werden.