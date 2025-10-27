The Goonies erhält die Lego-Behandlung in einem 3.000-teiligen Set, das im November auf den Markt kommt

Das ultimative Weihnachtsgeschenk für The Goonies Fan in Ihrem Leben wurde enthüllt. Bereits im November, pünktlich zu den Feiertagen, wurde ein neues Lego-Set enthüllt, das auf dem beliebten Film basiert, wobei es sich um ein Diorama-Set handelt, das der "ultimativen unterirdischen Schatzsuche" ähneln soll.

Das Set kostet 270 £/300 €/400 $ und besteht aus insgesamt 2.912 Teilen und ist 18 cm breit, 62 cm lang und 36 cm hoch. Er enthält eine Reihe von Anspielungen auf den Film, darunter "das Versteck und die Höhlen der Fratellis, die legendäre Schatzkammer des einäugigen Willy", und man kann das Set sogar umdrehen, um "das gespenstische Wrack des Piratenschiffs Inferno" zu enthüllen.

Es gibt sogar eine Reihe von Minifiguren als Teil des Sets, darunter Mikey, Mouth, Chunk, Andy, Data, Sloth und Fratelli. Und in typischer The Goonies -Manier gibt es tonnenweise Fallen und Geheimnisse, wie z. B. abwerfbare Felsbrocken und Falltüren, die mit den Copper Bones Skeleton Key und Skeleton Organ aktiviert werden.

Das Veröffentlichungsdatum für dieses Set ist für den 1. November für Lego Insiders und dann für alle anderen für den 4. November geplant, und wenn ihr eine Einheit ergattert, die ihr ebenfalls zwischen dem 1. und 7. November ergattern werdet, erhaltet ihr auch ein The Walsh' Attic Set für eure Probleme.

