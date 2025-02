The Goonies 2 ist näher als je zuvor: Warner hat einen Drehbuchautor engagiert

HQ

Gerüchte über eine Fortsetzung von Die Goonies kursieren schon so lange, wie der beliebte Film von Rchard Donner und Steven Spielberg in die Kinos kam... Vor 40 Jahren. Pläne, eine Fortsetzung zu machen, wurden nie verwirklicht, aber es scheint, dass The Goonies 2 heute näher ist als je zuvor. Laut Deadline hat Warner Bros. den Film genehmigt und sogar einen Drehbuchautor engagiert.

Potsy Ponciroli, Regisseur von Old Henry (ein Western mit Tim Blake Nelson in der Hauptrolle), wird das Drehbuch des Films schreiben, mit Steven Spielberg, Chris Columbus und Lauren Shuler Donner als Produzenten. Weitere Details wurden nicht bestätigt.

Erst vor zwei Wochen trafen sich die Mitglieder der Besetzung für die Abdruckszeremonie von Ke Huy Quans Händen und Füßen in Hollywood. Josh Brolin, Sean Astin, Corey Feldman, Martha Plimpton und Quan könnten gebeten werden, zurückzukehren, aber es ist noch nichts bekannt.

Aber für den Fall, dass es irgendwelche Zweifel gab, diese Informationen sind legitim und stammen von der glaubwürdigen Quelle Deadline, im Gegensatz zu den Gerüchten, die im vergangenen September kursierten und von Plimpton dementiert wurden. Es könnte eine Weile dauern, da Ponciroli als nächstes einen weiteren Western inszenieren wird, The Rescue, der diesen Sommer für Skydance gedreht wird.

Freust du dich auf einen neuen Goonies-Film? Wenn das Projekt nicht auseinanderfällt, wird es passieren...