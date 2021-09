The Good Life: Erste Rate am 15. Oktober fällig

HQ

Das neue Spiel von Hidetaka "Swery65" Suehiro hat einen Termin bekommen. Das gescheiterte Kickstarter-Projekt The Good Life wird am 15. Oktober auf allen aktuellen Plattformen erscheinen und uns in die Rolle der Journalistin Naomi Hayward versetzen. Die tüchtige Frau reist an den Ort Rainy Woods, wo sie darauf hofft, ein Vermögen anzuhäufen, um ihre Schulden abzubezahlen. Sie nimmt dort einen mysteriösen Fall an und bemerkt, dass sich die Bewohner dieser Kleinstadt nachts in Katzen und Hunde verwandeln. Wenn wir nicht gerade einer heißen Spur folgen, dann können wir die Natur fotografieren, Erze abbauen und Pflanzen züchten oder ernten.