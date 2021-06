The Good Life braucht mehr Zeit, Veröffentlichung nun für Herbst geplant

You're watching Werben

Entwickler White Owls hat einen neuen Publisher für das 3D-Abenteuer The Good Life gefunden. Auf der Kickstarter-Seite ihres neuen Spiels begrüßen sie Playism zur gemeinsamen Zusammenarbeit und verabschieden gleichzeitig das Team von The Irregular Corporation, das sie bislang unterstützt hat. Die Trennung sei einvernehmlich gewesen, heißt es. Für euch wird es am Ende keine große Rolle spielen, welche Firma die Veröffentlichung übernimmt. Wichtiger ist, wann der Titel erscheint und an dieser Front gab es ein Update. The Good Life wird nicht mehr für den Sommer gelistet, sondern erst im Herbst erwartet.