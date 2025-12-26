The God Slayer Entwickler haben Jackie Chan, The Last Airbender, Batman und mehr studiert, um das Kampfsystem des Spiels hervorzuheben

HQ

Schon bei der ersten Enthüllung zog Pathea Games' The God Slayer Vergleiche mit allen möglichen IPs hervor. Es scheint, als würde der Entwickler seine Inspirationen offen tragen, denn die meisten davon haben dazu beigetragen, dieses völlig einzigartige Spiel wie ein Erlebnis zu machen, das Engagement und Spektakel bietet.

Wir haben nach unserer Vorschau-Session gefragt, wie schwierig es ist, das Spektakel des Gameplays mit einer fesselnden Knappdruck-Perspektive zu balancieren. "Das war einer unserer größten Schwerpunkte", sagte der leitende Marketing- und PR-Manager Ivan Karadzhov und erklärte, dass Pathea ein eigenes Motion-Capture-Studio gegründet hat, um die Animationen für den Kampf zu erstellen. "Wir haben viele Jackie Chan-, Jet Li- und Hongkong-Kampfkunstfilme aus den 80ern gesehen, weil der Fluss wichtig ist."

"Im echten Leben, wenn du fünf gegen einen kämpfst, verlierst du jedes Mal, weil sich alle gegen dich verbünden. Aber in Filmen fokussieren sie und ziehen die Kamera heran, sodass man nur den Eins-zu-eins sieht und sich keine Sorgen machen muss, dass die vier anderen Jungs nichts tun. Sie stehen einfach da, bis die Kamera anhält. So haben wir viel darüber gelernt, wie man es filmisch hält", fuhr er fort.

"Wir haben uns auch viele verschiedene Spiele angeschaut wie Spider-Man, Batman, Sifu, The Last Airbender, die Zeichentrickserie sowie die Live-Action-Netflix-Serie." erklärte Karadzhov, bezog sich auf weitere Inspirationen und sagte, diese hätten den Rhythmus zwischen echten Kampfkünsten und elementaren Kräften entwickelt.

Wir haben noch keine praktische Erfahrung mit The God Slayer gemacht, aber wenn es wirklich so gut spielt, wie es aussieht, könnte es ein Actionspiel sein, das wir unbedingt im Auge behalten sollten. Sehen Sie sich unser vollständiges Interview zum Spiel hier an.