The Glass Dome - Saison 1

Ich weiß nicht, wie oft ich genau diese Geschichte gelesen und vor allem gesehen habe. Die erfolgreiche Tochter/der erfolgreiche Sohn, die einst einer gequälten Erziehung in einer klaustrophobischen ländlichen Umgebung entkommen sind, kehren nach Hause zurück, um in ihrem Berufsfeld bei einer problematischen polizeilichen Ermittlung Hilfe zu leisten. Wir alle haben es schon einmal gesehen. Nicht zuletzt in The Hunters...

In The Glass Dome lernen wir Lejla kennen, eine talentierte FBI-Profilerin, die in San Diego lebt und während der Einführung einen Anruf von ihrem Adoptivvater Walter erhält, der ihr mitteilt, dass ihre Mutter nach langer Krankheit verstorben ist. Zu Hause in dem kleinen schwedischen Dorf Granås wird klar, dass Lejlas beste Freundin ermordet wurde und dass auch ihre neunjährige Tochter entführt wurde, was unsere Hauptfigur sehr gut nachvollziehen kann und das sie tief berührt. 23 Jahre zuvor wurde auch sie entführt und in eine Plexiglaszelle im Keller gesteckt, bevor die Polizei sie schließlich fand und einer Pflegefamilie in Granås übergab.

Die Fotografie und das Set-Design sind exquisit und der Schnitt ist sehr gut. Auch in der Rolle des Adoptivvaters Walter brilliert Hedenberg.

Einmal zu Hause, ist das Landleben wie immer in diesen Serien. Grobschlächtige und großmäulige Leute mit nicht registrierten Jagdwaffen, ein gestresster Polizeichef, der von Vorwürfen der Vetternwirtschaft geplagt wird, und Freundschaften, die durch eine 14-jährige Abwesenheit beschädigt wurden. Lejla ist jedoch scharfsinnig genug, um sich schnell für die ahnungslosen Landpolizisten unentbehrlich zu machen, und zusammen mit ihrem pensionierten Vater Walter starten sie ihre eigenen kleinen Ermittlungen, um das entführte Mädchen aufzuspüren, was sie dorthin führt, wo keiner von ihnen gedacht hatte, dass sie landen würden.

Léonie Vincent fühlt sich in der Hauptrolle ein wenig wie eine Urgewalt und trägt so viele Szenen, die sonst flach gefallen wären.

The Glass Dome wurde von Amanda Högberg geschrieben, aber zu Beginn der Serie heißt es in großer Schrift, dass sie auf dem Werk der Autorin Camilla Läckberg basiert. Das Drehbuch ist, wie gesagt, sehr typisch und leiht sich fast jeden kleinen Aspekt, der sowohl die Grundgeschichte als auch einige Ablenkungen von anderen Detektivgeschichten oder Krimis (in Buchform) ausmacht. Hier mangelt es an Originalität und stattdessen ist man beim Drehbuch nur auf Nummer sicher gegangen, Dialoge geschrieben, die bis zur letzten Silbe vorhersagbar sind, und hat eine unglaublich enge Erzählweise verwendet, die sich im Grunde immer nur um etwa fünf Charaktere dreht. Das spannungsgeladene Gefühl und die Klaustrophobie, die konzeptionell mit einem solchen Krimi einhergehen, sind nicht zu übersehen. Er wird jedoch so flach und so arm in Umfang und Skala, dass der Fokus, der stattdessen von der Verkleinerung und Verengung profitiert, auch unter einem zu engen Rahmen und monotonen Gedankengängen leidet.

Die Jäger riefen an und wollten ihre Geschichte zurück.

Glücklicherweise ist die Schauspielerei größtenteils sehr gut. Léonie Vincent ist sehr gut in der Hauptrolle und schafft es, die Dunkelheit und den Schmerz, die sie in sich trägt, mit Klasse und ohne es zu übertreiben, zu vermitteln. Sie spielt ihre Rolle der Lejla mit Fokus und Zurückhaltung, drückt aber dennoch unter der Oberfläche Verletzlichkeit aus. Mindestens genauso gut ist Johan Hedenberg wie der pensionierte Polizeichef-Vater Walter, und man merkt, dass er in einer eigenen Liga spielt. Johan Rheborg stolpert als seine Figur Percy ein paar Mal, und seiner Darstellung fehlt es an Präsenz und vor allem an Intensität, aber das macht nicht viel aus.

The Glass Dome ist weder einzigartig noch besonders spannend, aber dank der guten Regie und der guten schauspielerischen Leistung von Vincent/Hedenberg akzeptabel.

