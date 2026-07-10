The Gentlemen kehrt im September für die zweite Staffel zu Netflix zurück

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Wir mussten ein paar Jahre warten, aber endlich ist es Zeit, dass The Gentlemen zu Netflix zurückkehrt. Die Guy Ritchie-Reihe, die die Welt der vornehmen Gangster erforscht, die erstmals im gleichnamigen Film eingeführt wurden, begann ursprünglich 2024 und wurde so ein großer Erfolg, dass Netflix schnell eine Rückkehr genehmigte. Nun steht diese Rückkehr bevor, denn wir können uns auf neue Episoden in ein paar Monaten freuen.

Die Streaming-Plattform hat bekannt gegeben, dass The Gentlemen am 3. September zu Netflix zurückkehren wird, wobei viele der ursprünglichen Stars zurückkehren, darunter Theo James, Kaya Scodelario, Daniel Ings, Vinnie Jones und Ray Winstone. In dieser Staffel kommen auch einige neue Gesichter hinzu, nicht zuletzt Hugh Bonneville und Maya Jama, und was die Handlung angeht, wird die Familie Horniman erneut versuchen, ihr riesiges Imperium und ihren Reichtum zu behalten, während andere versuchen, sie ihnen wegzunehmen.

Mit diesem Vorfeld können Sie unten den Trailer zur zweiten Staffel von The Gentlemen sehen, und wenn Sie mehr britische Gangster-Action suchen, sollten Sie daran denken, dass MobLand im September ebenfalls zu Paramount+ zurückkehren wird.