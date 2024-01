The Garfield Movie läutet das neue Jahr mit frischem Poster ein

HQ

Im Jahr 2024 stehen bereits einige große Filme an, darunter der Gigant von allen... The Garfield Movie. Mit Chris Pratt in der Hauptrolle als montagshassende, Lasagne liebende Katze und mit Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult und Hannah Waddingham will der Animationsfilm im Sommer sein Kinodebüt feiern, und da dies der Fall ist, wurde ein neues Poster für den Film veröffentlicht, eines, auf dem auch Garfield und Odie das neue Jahr einläuten.

Dieses neue Poster erscheint ein paar Monate nach dem Debüt des ersten Trailers für den Film, ein Trailer, den Sie unten in voller Länge sehen können. The Garfield Movie feiert am 24. Mai 2024 Premiere.