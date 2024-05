The Garfield Movie hat einen fulminanten Start an den Kinokassen hingelegt

HQ

The Garfield Movie kam an diesem Wochenende in ausgewählten Regionen in die Kinos und sorgte für ein ziemlich beeindruckendes Debüt. Der Animationsfilm spielte 22 Millionen Dollar in nur 18 Ländern ein. Laut Variety sind dies nur 35 % der letztendlichen Reichweite und beinhalten keine Schlüsselregionen wie die USA.

Es wird noch ein paar Wochen dauern, bis der Film weltweit in die Kinos kommt, da er in den USA und Kanada erst am Memorial Day-Wochenende am 24. Mai in die Kinos kommt. Wenn es schließlich in die USA kommt, wird prognostiziert, dass es an seinem Eröffnungswochenende 35 Millionen Dollar einbringen wird. Bisher sind die größten Territorien des Films Spanien (3,2 Millionen Dollar), Brasilien (2,2 Millionen Dollar), Italien (1,6 Millionen Dollar) und Peru (1,3 Millionen Dollar).