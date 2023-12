The Garfield Movie bekommt ein eigenes Videospiel

HQ

Es scheint, als ob die Tage der ständigen Film-Tie-In-Spiele lange hinter uns liegen, aber das könnte sich dank eines neuen Fonds namens Stars-Hana bald ändern. Der Fonds kombiniert einige chinesische und amerikanische Unternehmen in der Hoffnung, in TV, Comics, Spiele und mehr zu investieren.

Die Unternehmen haben Ambitionen, Videospiele zu entwickeln, die auf den folgenden Filmen basieren:



The Garfield Movie, mit Chris Pratt



Every House is Haunted, von Sam Raimi und Roy Lee



The Burden, von James Wan und Sam Raimi



Hunting Season von James Wan und Don Murphy



James Wans Der Ruf von Cthulhu, Massenaussterben und GVO



Der Goxfather mit Jon M. Chu



Memory Lost in Space, basierend auf den Romanen von Tong Hua



Laut Deadline ist Stars Collective, eine der Firmen, die an Stars-Hana beteiligt sind, als Produzent für alle diese Filme aufgeführt, abgesehen von The Garfield Movie, aber in diesem Fall hat das Unternehmen immer noch eine exklusive Merchandising-Lizenz.

Welcher dieser Filme wäre deiner Meinung nach das beste Spiel?