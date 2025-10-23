The Gang stellt Spin-off-Indie-Studio vor, das sich auf "nutzergenerierte und Community-betriebene Spiele" konzentriert

HQ

Vielleicht ist Ihnen der Name von The Gang ein wenig vertraut, da der Entwickler kürzlich das Horrorprojekt Out of Sight geliefert hat. Dies war ein interessanter Moment für das Team, da der Entwickler zuvor vor allem für seine Bemühungen bekannt war, Erfahrungen für Roblox zu schaffen. Aber dieser Vorstoß in die Mainstream-Gaming-Landschaft war eindeutig erfolgreich, denn jetzt hat The Gang ein Spin-off-Studio angekündigt, das versuchen wird, zu wachsen und seine IP zu erweitern.

Die Abspaltung von The Gang ist The Gang Studio, wobei es sich um ein Team handelt, das sich dem Ziel verschrieben hat , "sein Portfolio an eigenem geistigem Eigentum zu erweitern, kreative Grenzen zu verschieben und in der schnelllebigen Welt der nutzergenerierten und Community-betriebenen Spiele weiter zu wachsen".

Diese neue Strukturierung bedeutet auch, dass The Gang nun "sowohl mit Markenpartnerschaften als auch bei der Entwicklung von originellen Spielen schneller laufen kann", wie Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender Marcus Holmström erklärt. Es wird dem gesamten Unternehmen auch ermöglichen, seine ursprüngliche IP-Entwicklung in ein eigenständiges Studio aufzuteilen, das versuchen wird, "die nächste Welle von Breakout-Titeln" zu schaffen.

Damit dieser Schritt erfolgreich und Realität wird, hat Behold Ventures The Gang Studio unterstützt und wird ihm helfen, seine Ziele zu erreichen.