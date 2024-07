The Game Kitchen teasert eine Ankündigung an und Fans denken, dass es Blasphemous 3 ist

HQ

Es ist fast ein Jahr her, dass das spanische Studio The Game Kitchen die lang erwartete Fortsetzung ihres Metroidvaniums Blasphemous in Blasphemous II veröffentlicht hat. Mit der Stärkung der Schwachstellen des ersten Teils und der Erweiterung des Universums, der Gameplay-Systeme und der Waffen war diese Fortsetzung genau das, was sich alle gewünscht hatten. Und jetzt haben wir vielleicht mehr darüber.

Der Kreativdirektor und Autor der Blasphemous-Serie, Enrique Cabeza, hat ein Bild mit dem Griff des Schwertes des Büßers in Blasphemous und der Nachricht "Ankündigung steht unmittelbar bevor" gepostet. Zu diesem Zeitpunkt wurde noch nichts anderes enthüllt, aber es wird wahrscheinlich eine Erweiterung für Blasphemous 2 sein. Es gibt jedoch auch andere Stimmen, die eher zum weniger wahrscheinlichen, aber aufregenden dritten Teil der Serie tendieren.

Obwohl wir alle gerne so bald ein Blasphemous III (oder Blasph3mous, wenn man so will) hätten, wäre es seltsam für sie, mit einem neuen Teil fortzufahren, wenn der zweite noch gut läuft, genau in der Woche, in der sie endlich die Collector's Edition veröffentlicht haben.

Was denkst du, kommt als nächstes für Blasphemous?