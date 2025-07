The Game Business warnt: "Es wird erwartet, dass Xbox in den kommenden Wochen weitere Spieleportierungen auf andere Plattformen, einschließlich Nintendo Switch 2 und PS5, ankündigen wird."

HQ

Wie wir heute Morgen bereits berichtet haben, mag eine Nintendo Direct im Juli für einige zu diesem Zeitpunkt des Monats unwahrscheinlich klingen, aber viele der am besten informierten Stimmen und Quellen deuten in die andere Richtung. Den Worten von NatetheHate heute Morgen gesellt sich nun niemand geringeres als Chris Dring und Matt Piscatella von Circana im Gespräch mit The Game Business.

Es scheint, dass alles mit der aktuellen Strategie von Xbox zu tun hat, ihre bis vor kurzem exklusiven Titel als Multiplattform auf den Markt zu bringen, was zum Beispiel dazu geführt hat, dass Forza Horizon 5 in diesem Jahr das meistverkaufte Spiel auf PlayStation 5 ist. Die Arbeit von Microsoft als Publisher auf anderen Plattformen wird hier nicht aufhören.

"Es wird erwartet, dass Xbox in den kommenden Wochen weitere Spielportierungen auf andere Plattformen, einschließlich Nintendo Switch 2 und PS5, ankündigen wird." Vielleicht ein Hinweis darauf, dass Nintendos digitales Event (sowie einige spezielle Xbox-Ankündigungen) in den kommenden Tagen und Wochen stattfinden wird. Es sei daran erinnert, dass die Gamescom 2025 in weniger als einem Monat beginnt, und das ist eine weitere Bühne, auf der wichtige Ankündigungen gemacht werden können.

Ehrlich gesagt wären wir nicht überrascht, wenn sie uns zur Feier des zweiten Jubiläums von Starfield am 6. September nicht verraten, dass wir es auch auf PS5 oder sogar Nintendo Switch 2 genießen können.