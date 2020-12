"The Game Awards Sale": viele Angebote auf Steam

You're watching Werben

In wenigen Stunden beginnen die Game Awards 2020. Im Online-Shop Steam wurde bereits ein themengerechter Sale gestartet, der bis zum 14.12. jede Menge Rabatte verspricht. Darunter befinden sich nominierte Spiele und weitere Titel. Aktuell gibt es zum Beispiel Doom Eternal für 19,79 Euro, Ori and the Will of the Wisps für 14,99 Euro und FIFA 21 für 29,99 Euro. Vielleicht ist ja etwas für Euch dabei. Hier geht es zum Game Awards Sale.