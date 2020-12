The Game Awards: Microsoft anscheinend mit Ankündigung(en)

You're watching Werben

Die diesjährigen Game Awards beginnen am 11. Dezember um 01:00 Uhr in der Nacht. Neben Preisen und prominenten Gästen wird es sicher auch in diesem Jahr wieder große Ankündigungen geben. Letztes Jahr enthüllte Microsoft bei den Game Awards die Xbox Series X und wie es aussieht, haben sie auch dieses Jahr wieder etwas im Gepäck.

Jeff Grubb von VentureBeat ist ein ausgewiesener Experte, der gleichzeitig auch eine beliebte Quelle für Newsmeldungen bei Gamereactor ist. In einem Video-Stream am Wochenende äußerte Grubb, dass Microsoft bei den Game Awards 2020 etwas zu vermelden hat.

Jeff Grubb ging nicht weiter ins Detail, wies in der Vergangenheit aber beispielsweise darauf hin, dass uns 2021 Forza Horizon 5 erwartet. Auch zum ersten Spiel von The Initiative mangelt es nicht an Gerüchten. Was auch immer uns erwartet, die Xbox-Social-Media-Kanäle weisen merklich oft auf die Game Awards hin. Anscheinend möchten sie nicht, dass wir uns die Game Awards entgehen lassen. Sobald wir mehr wissen, bringen wir Euch auf den aktuellen Stand!

Mit Dank an VGC!