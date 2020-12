The Game Awards: Ghost of Tsushima gewinnt vorab den "Player's Voice Award"

You're watching Werben

Die Game Awards 2020 rücken mit großen Schritten näher. Bevor es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag soweit ist, steht schon jetzt der erste Preisträger fest. So konnte Ghost of Tsushima in einer öffentlichen Wahl den Publikumspreis "Player's Voice Award" absahnen und ließ dabei The Last of Us: Part II knapp hinter sich.

In der großen Nacht selbst ist Ghost of Tsushima für sechs weitere Preise nominiert, darunter der Game-of-the-Year-Award. Wir dürfen gespannt sein!

Wenn Ihr mehr über den exklusiven Playstation-Titel erfahren wollt, empfehlen wir Euch unsere Kritik aus dem Juli.