The Game Awards: DigixArt stellten neues Spiel "Road 96" vor

DigixArt, das Studio hinter 11-11 Memories Retold und Lost in Harmony, hat im Rahmen der Game Awards das nächste Spiel des Teams angekündigt: Road 96. Hierbei handelt es sich um ein prozedural generiertes, storygetriebenes Adventure, in dem Ihr aus einem Land am Rande des Zusammenbruchs fliehen müsst.

Das Spiel lehnt sich an Roadmovies an und soll einen 90er-Jahre-Vibe verströmen. Ein besonderer Fokus liegt laut Creative Director Yoan Fanise auf Begegnungen mit anderen Charakteren. Der folgende Trailer vermittelt einen ersten Eindruck:

