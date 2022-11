The Game Awards: Alle Kategorien und Nominierten

HQ

Es ist fast wieder die Zeit des Jahres, wenn wir die besten und wirkungsvollsten Videospiele des Jahres bei den Game Awards feiern wollen. Die diesjährige Veranstaltung findet im Microsoft Theater in Los Angeles am Morgen des December 9 für uns in Großbritannien und Europa statt, beginnend um 00:30 GMT / 1:30 CET.

Mit diesem Datum und dieser Uhrzeit im Hinterkopf wurden die Nominierten für alle 31 der einzelnen Kategorien bekannt gegeben, und während Sie sich die vollständige Liste unten ansehen können, sind die führenden Titel God of War: Ragnarök (10 Nominierungen), Elden Ring (7 Nominierungen) und Horizon Forbidden West (7 Nominierungen).

Hier sind alle anerkannten Spiele und Einzelpersonen.

Spiel des Jahres:



A Plague Tale: Requiem



Elden Ring



God of War: Ragnarök



Horizon Verbotener Westen



Streuner



Xenoblade Chroniken 3



Beste Partie:



Elden Ring



God of War: Ragnarök



Horizon Verbotener Westen



Unsterblichkeit



Streuner



Beste Erzählung:



A Plague Tale: Requiem



Elden Ring



God of War: Ragnarök



Horizon Verbotener Westen



Unsterblichkeit



Bestes Szenenbild:



Elden Ring



God of War: Ragnarök



Horizon Verbotener Westen



Verachtung



Streuner



Beste Filmmusik und Musik:



A Plague Tale: Requiem



Elden Ring



God of War: Ragnarök



Metal: Hellsinger



Xenoblade Chroniken 3



Bestes Audiodesign:



Call of Duty: Modern Warfare II



Elden Ring



God of War: Ragnarök



Gran Turismo®7



Horizon Verbotener Westen



Bestleistung:



Horizon Forbidden West - Ashly Burch (Aloy)



A Plague Tale: Requiem - Charlotte McBurney (Amicia)



God of War: Ragnarök - Christopher Judge (Kratos)



Unsterblichkeit - Manon Gage (Marissa)



God of War: Ragnarök - Sunny Suljic (Atreus)



Games for Impact:



A Memoir Blau



Wenn die Dämmerung hereinbricht



Bürgerschläfer



Ende: Das Aussterben ist für immer



Rückblick



Ich war ein jugendlicher Exokolonist



Bestes fortlaufendes Spiel:



Apex Legenden



Schicksal 2



Final Fantasy XIV



Fortnite



Genshin-Einschlag



Bestes Indie:



Lammkult



Neonweiß



Sifu



Streuner



Tunika



Bestes Handyspiel:



Apex Legends Mobile



Diablo Unsterblich



Genshin-Einschlag



Marvel Schnappschuss



Turm der Fantasie



Bester Community-Support:



Apex Legenden



Schicksal 2



Final Fantasy XIV



Fortnite



Niemandshimmel



Innovation in der Barrierefreiheit:



Wenn die Dämmerung hereinbricht



God of War: Ragnarök



Rückkehr nach Monkey Island



The Last of Us: Teil I



Der Steinbruch



Beste VR / AR:



Nach dem Sturz



Unter uns VR



Bonelab



Moos: Buch II



Rote Substanz 2



Beste Aktion:



Bajonetta 3



Call of Duty: Modern Warfare II



Neonweiß



Sifu



Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge



Beste Action/Abenteuer:



A Plague Tale: Requiem



God of War: Ragnarök



Horizon Verbotener Westen



Streuner



Tunika



Bestes RPG:



Elden Ring



Lebe ein Leben



Pokémon Legenden Arceus



Dreiecksstrategie



Xenoblade Chroniken 3



Bester Kampf:



DNF Duell



JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R



Der König der Kämpfer XV



MultiVersus



Sifu



Beste Familie:



Kirby und das vergessene Land



Lego Star Wars: Die Skywalker-Saga



Mario + Rabbids: Funken der Hoffnung



Nintendo Switch Sport



Splatoon 3



Beste Sim/Strategie:



Dune: Gewürzkriege



Mario + Rabbids: Funken der Hoffnung



Total War: Warhammer III



Zwei-Punkte-Campus



Viktoria 3



Beste Sportarten/Rennen:





F1 22



FIFA 23



NBA 2K23



Gran Turismo®7



OlliOlli Welt



Bester Multiplayer:



Call of Duty: Modern Warfare II



MultiVersus



Overwatch 2



Splatoon 3



Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge



Content Creator des Jahres



Karl Jacobs



Ludwig



Nibellion



Nobru



QTCinderella



Bestes Indie-Debüt:



Neonweiß



Norco



Streuner



Tunika



Vampir-Überlebende



Beste Adaption:



Geheimnisvoll



Cyberpunk: Edgerunners



Die Cuphead Show



Sonic der Igel 2



Unerforscht



Meisterwartetes Spiel



Final Fantasy XVI



Hogwarts-Vermächtnis



Resident Evil 4



Sternenfeld



Die Legende von Zelda: Tränen des Königreichs



Bestes Esports-Spiel:



Counter-Strike: Globale Offensive



Dota 2



League of Legends



Raketenliga



Valorant



Bester Esports-Athlet:



Jeong "Chovy" Ji-Hoon



Lee "Faker" Sang-Hyeok



Finn "Karrigan" Andersen



Oleksandr "s1imple" Kostyliev



Jacob "Yay" Whiteaker



Bestes Esports-Team:



Dark Zero Esports



FaZe Clan



Gen.G



LA Diebe



Laut



Bester Esports-Trainer:



Andrii "B1AD3" Horodenskyi



Matheus "Bzka" Tarasconi



Erik "Døømbros" Sandgren



Robert "Robban" Dahlström



Gehe zu "Score" Dong-Bin



Bestes Esports-Event:



Evo 2022



League of Legends-Weltmeisterschaft 2022



PGL Major Antwerpen



Das Mid-Season Invitational 2022



Valorant Champions 2022



Um Ihre Stimme abzugeben, können Sie die Nominierungswebsite der Game Awards hier besuchen.