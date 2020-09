The Game Awards 2020 spielen in London, Tokyo und Los Angeles

Auch in diesem Jahr finden die Game Awards statt, die jährliche Preisverleihung und Medienkonferenz moderiert von Geoff Keighley und seinem Team. Die Veranstaltung wird 2020 in drei Standorten gleichzeitig entstehen - Los Angeles, London und Tokyo. Die verschiedenen Austragungsorte sollen verhindern, dass die Gäste eine lange Strecke auf sich nehmen müssen, um ihre Auszeichnungen entgegenzunehmen.

Um ehrlich zu sein sind die Game Awards in den letzten Jahren immer mehr zu einer Werbeshow geworden, auf der Unternehmen ihre Neuigkeiten einem internationalen Publikum präsentieren. Keighley sagte gegenüber der Variety, dass ihm verschiedene Verlage bereits versichert hätten, dass sie auch in diesem Jahr große Neuigkeiten für die Spieler haben. Am 10. Dezember 2020 findet die Veranstaltung statt, in diesem Jahr wird es erstmals auch eine Rubrik geben, die Studios ehrt, die sich im Bereich Barrierefreiheit einsetzen.