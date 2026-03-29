The Furious bringt im Mai halsrauschende Action in die Kinos

Auch wenn es kein Film ist, mit dem Sie besonders vertraut sind, glauben Sie uns, wenn wir sagen, dass Sie The Furious in ein paar Monaten im Kino sehen sollten. Wenn Sie ein Fan von Action und gut choreografierter Gewalt sind, ist dies ein Film, der Ihr Interesse wecken und halten sollte – und noch mehr.

Aus Lionsgate stammend, lässt sich die Prämisse von The Furious auf das einfachste reduzieren: Zwei Menschen schrecken vor nichts zurück, um ihre entführten Angehörigen zu retten. Eine ausführlichere Erklärung würde weiter erläutern, wie dieser Film korrupte Polizei, rücksichtslose Kampfringe, Menschenhandel und mehr einwebt, wie es die offizielle Zusammenfassung so treffend formuliert.

"Nachdem die Tochter von Wang Wei (Xie Miao) von einem kriminellen Netzwerk entführt wurde und er keine Hilfe von der korrupten Polizei erhält, macht Wei sich auf einen Amoklauf, um sie selbst zu finden. Sein einziger Verbündeter ist Navin (Joe Taslim) – ein unermüdlicher Journalist, dessen Frau auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Angetrieben von wütender Rache kämpft das unwahrscheinliche Duo gnadenlos gegen die Entführer in diesem explosiven Martial-Arts-Duell."

Wenn das schon Ihre Aufmerksamkeit erregt hat, wird Sie der offizielle Trailer davon überzeugen, dass The Furious Ihre Zeit wert ist – und das alles, wenn er am 29. Mai in den Kinos startet. Sehen Sie sich unten den gewalttätigen und actiongeladenen Trailer an.