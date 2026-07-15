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The Furious ist der Titel. Das fasst die Handlung ziemlich gut zusammen. Typen, die aus berechtigten Gründen wütend aufeinander sind. Ich denke, das ist etwas zu einfach. Das ist ein Film, über den ich vorher ziemlich viel gelesen hatte. Und Entschuldigung. Ich werde jetzt zum wohl fünfzehnten Mal über Gareth Evans' The Raid sprechen, aber es ist hier unmöglich, das zu vermeiden, weil The Furious in vielerlei Hinsicht eine Kopie ist. Und das meine ich nicht negativ. Die Welt ist voller stilvoller, spannungsgeladener und gut choreografierter gewalttätiger Actionfilme über Menschen, die Rache oder Gerechtigkeit suchen.

Die Geschichte, in all ihrer Schlichtheit:

Als Wang Weis Tochter von einem brutalen kriminellen Netzwerk entführt wird und die korrupte Polizei ihm nicht helfen will, nimmt er die Sache selbst in die Hand. Auf der Suche nach seiner Tochter verbündet er sich mit einem skrupellosen Journalisten, dessen Frau unter mysteriösen Umständen verschwunden ist.

Er wählte die richtige Farbe für sein Trainingsoutfit

Der Text, der auf der Website von Filmstaden zu finden ist, besagt außerdem, dass The Furious ein von der Kritik gefeierter, explosiver Actionthriller und ein sofortiger moderner Klassiker ist. Ich bin etwas skeptisch, Dinge als 'Sofort-Klassiker' zu bezeichnen, denn das wird doch nur die Zeit zeigen? Na ja. Der Film wurde von Kenji Tanigaki inszeniert, der selbst Stuntman und Schauspieler ist. Zu seinen früheren Filmen gehört zum Beispiel Fei lung gwoh gong oder Enter The Fat Dragon, eine Actionkomödie, in der Donnie Yen einen übergewichtigen Actionhelden spielt? Es hätte auch ich sein können, abgesehen von den Worten 'Action' und 'Held'.

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In der Hauptrolle als stummer Wang Wei sehen wir Miao Xie, deren Lebenslauf lang ist, obwohl mir die Filme unbekannt sind. Sein unerwarteter Sidekick wird von Joe Taslim gespielt, den wir schon in Star Trek, Fast & Furious, The Raid (sorry, da ist es wieder) und Mortal Kombat gesehen haben.

The Furious ist eine internationale Produktion und etwa siebzig Prozent der Dialoge sind auf Englisch. Es ist etwas unklar, wie viel danach eingespielt wurde, aber es funktioniert trotzdem gut, da man diesen Film nicht hauptsächlich für die Dialoge sehen würde. Es gibt nichts in der Handlung, das heraussticht. Es ist eine einfache Geschichte über einen Mann, der die Leute jagt, die seine Tochter entführt haben, und jeder, der ihm im Weg steht, bekommt mehr oder weniger einen Hammer auf den Kopf.

Ich mag diese Art von Geschichte und schaue den Film wegen der spannenden Action, von der es reichlich gibt. Das Thema Menschenhandel ist im Genre ebenfalls viel bekannt, verleiht dem Film aber den emotionalen Antrieb, den er braucht.

Eins, zwei, drei – Gruppenumarmung!

Es ist ein sehr gut gemachter Film. Die Actionszenen sind rasant, brutal und kreativ. Der letzte Kampf sticht vor allem hervor. Es geht lange hin und nimmt einige unerwartete Wendungen. Ich las in einem Kommentar, dass jemand enttäuscht war, weil er gelesen hatte, dass The Furious sehr realistisch sein sollte, aber die Actionszenen genauso übertrieben fand, wie sie es in solchen Filmen oft sind. Persönlich hegte ich keine solchen Wahnvorstellungen; Ich hatte übertriebene Action erwartet, bei der die Jäger Gummigelenke haben, bis sie brechen, und so viele Schläge einstecken können, wie ich bekommen habe, ohne langsamer zu werden.

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Der Film ist vielleicht ein wenig zu lang für sein eigenes Wohl. Ich verliere etwa zur Hälfte für kurze Zeit das Interesse, werde aber wieder hineingezogen, als die Spannung zurückkehrt. Das ist eine unterhaltsame, brutale und aufregende Fahrt, solange man nichts Bahnbrechendes erwartet. The Furious bietet stilvolle Unterhaltung, und wenn Sie ein Fan des Genres sind und ähnliche Filme mögen (nein, ich werde Gareth Evans' knochenzerquetschendes Epos nicht noch einmal nennen), dann ist dies definitiv ein Film für Sie.