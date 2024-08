The Front Room sieht ein schwangeres Paar, das sich um eine gruselige, entfremdete Stiefmutter kümmert

A24 schafft es heutzutage, unzählige Filme zu produzieren, wobei die einstige Indie-Produktionsfirma Heretic und We Live in Time noch vor Dezember debütieren wird. In diesem Zeitraum wird es auch The Front Room in seinen Zeitplan aufnehmen.

Dieser Film ist ein Horror-Thriller des Regieduos Max und Sam Eggers und dreht sich um ein schwangeres Paar, das sich um eine entfremdete und äußerst gruselige Stiefmutter kümmern muss. Unnötig zu erwähnen, dass die Dinge ziemlich schnell verdreht und verrückt werden.

In dem Film spielt Brandy Norwood die Hauptrolle an der Seite von Andrew Burnap und Kathryn Hunter als Stiefmutter.

The Front Room wird ab dem 6. September in die Kinos kommen, wobei die britischen Zuschauer bis zum 25. Oktober warten müssen, um den Film auf der großen Leinwand zu sehen. Schauen Sie sich den Trailer zu The Front Room unten an.