The Free Shepherd ist das erste Spiel, das bei den Game Awards 2025 angekündigt wird

Wenn es eine Möglichkeit gibt, Spieler schnell für sich zu gewinnen, dann ist es, einen Hund als Protagonist zu haben. Ein starker Start für The Game Awards also, wobei The Free Shepherd das erste Spiel war, das im Rahmen der Präsentation vorgestellt wurde.

Wir bekamen einen guten Blick auf ein visuell charmantes Abenteuer in The Free Shepherd, wo wir als Border Collie spielen, der durch windige Felder, über aufgewühlte Gewässer zieht und eine magisch aussehende Säule entdeckt, die aus dem Boden ragt.

The Free Shepherd wird nicht in den schnell wachsenden Kalender 2026 aufgenommen und stattdessen 2027 starten. Schaut euch den Trailer unten an, wenn ihr den nächsten Hund sehen wollt, der sicher die Herzen der Spieler erobert.