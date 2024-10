The Franchise macht sich im neuesten Trailer weiter über die Marvel-Maschine lustig

HQ

Eine der nächsten großen Max Produktionen ist eine Comedy-Serie, die als Satire auf die Marvel Filmmaschinerie dient. Er ist als The Franchise bekannt und zeigt Himesh Patel, Daniel Brühl, Aya Cash, Billy Magnussen und viele mehr, die alle als Darsteller/Produktionsteam in einem fiktiven großen Superheldenfilm auftreten und mitspielen, in dem alles schief zu gehen scheint.

The Franchise startet später in dieser Woche am Sonntagabend für amerikanische Zuschauer, was bedeutet, dass wir in Europa uns wahrscheinlich auf eine Premiere am frühen Montagmorgen auf Max freuen können. Für diejenigen in Großbritannien, wo Max immer noch nicht verfügbar ist, können Sie sich darauf freuen, The Franchise ab dem 21. Oktober auf Sky Comedy und Now TV zu sehen.

Schauen Sie sich unten den neuesten Trailer zur Serie an.