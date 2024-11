Als der Trailer zu The Franchise zum ersten Mal in meinem Feed auftauchte, erinnerte ich mich sofort an den Film The Bubble aus dem Jahr 2022. Als gescheiterter Versuch, aus der Parodie von Franchise-Filmen und -Produktionen während COVID Kapital zu schlagen, wurde The Bubble in meinem Haushalt nach 45 Minuten schnell abgeschaltet, weil es einfach nicht mehr als ein Stöhnen hervorbrachte. In The Franchise gab mir jedoch ein Name Hoffnung, und das war Armando Iannucci.

Iannucci ist hier nur dem Namen nach verbunden, denn die Person, die die Anklage anführt, ist der Schöpfer Jon Brown. Dennoch hat der Mann hinter "The Thick of It", "Veep" und "The Death of Stalin" ein gutes Gespür für schnelle, charakterbasierte Komödien und hat für diese neue Serie, die die Entstehung des Superheldenfilms "Tecto: Eye of the Storm" darstellt, ein modernes Filmset betreten. Es ist ein nicht ganz so subtiler Seitenhieb auf Marvel, einer, der sich in gewisser Weise schlecht getimt anfühlt. Wir alle wissen, dass Marvels jüngste Bemühungen weitgehend daran gescheitert sind, die universelle Unterstützung und den objektiven Erfolg von Milliarden an den Kinokassen zu erreichen, so dass Iannucci hier in gewisser Weise ein wenig grausam rüberkommen könnte, indem er einen bereits verwundeten Hund tritt. Anstatt sich jedoch auf das Scheitern von Marvel und anderen Franchises zu konzentrieren, spielt The Franchise eher eine charaktergetriebene Sitcom über die Welt der Filmproduktion und die Schrecken, die die Menschen, die darin arbeiten, ertragen müssen, mit einem guten Teil der Modernismen, die Hollywood-Manager und ihre Franchise-Schwerpunkte geschaffen haben.

HQ

Unser Hauptdarstellerpaar sind Dan und Dag. Ersterer ist der erste Regieassistent von Tecto, der von Anfang an an dem Film gearbeitet hat und ein ziemlicher Fan der Figur ist. Dag ist genau wie wir als dritter Regieassistent dazugestoßen und fungiert in gewisser Weise als unser POV-Charakter für den größten Teil der Serie. Sie ist wirklich der Protagonist der Show und liefert mühelos großartige Komödie, da sie absolutes Selbstvertrauen und Unbeholfenheit gleichzeitig verkörpert. Worte sprudeln ohne ihre Zustimmung aus ihrem Mund und doch gab es keine einzige Episode, in der sie mich nicht zum Lachen gebracht hat. Es ist dieser 30-Rock-Stil des Humors, bei dem man, wenn man genug Darts auf das Brett wirft, irgendwann ins Schwarze trifft. Dan ist eher der heterosexuelle Mann in The Franchise, der selbst nicht wirklich lustig ist, sondern stattdessen die Katzen hüten muss, die die Menschen um ihn herum sind. Er wird von Himesh Patel gespielt, einem Schauspieler, der für mich in dem Film "Yesterday" alles andere als beeindruckend war, aber hier ist er sehr gut. Eine starke, zentrale Figur, die sich weder langweilig noch langweilig anfühlt, obwohl sie nicht sehr komisch ist.

Alle Darsteller machen einen großartigen Job mit ihren Charakteren. Billy Magnussen ist nach wie vor ein unterschätztes Leuchtfeuer für Himbo-Leistungen, und Darren Goldstein ist als einer der Hollywood-Manager, die ein Auge auf Tecto werfen, ebenso lächerlich wie einschüchternd. In den acht Episoden, die The Franchise hat, können nicht alle gleichermaßen glänzen. Aya Cashs Charakter fühlt sich größtenteils auf der Strecke gelassen, ebenso wie Jessica Hynes, aber mit etwas Glück ist eine weitere Staffel auf dem Weg, um sie ein wenig mehr auszuarbeiten.

Werbung:

HQ

Die Dialoge sind schnell, schnell und schneidend. Ich würde es nicht ganz mit der Brillanz von etwas wie Succession vergleichen, aber ich denke, die Stärke von The Franchise ist ziemlich ähnlich. Was als einfache Comedy-Sitcom beginnt, entwickelt sich im Laufe der Staffel zu einem ziemlich packenden Ende. Nicht annähernd so dramatisch wie die Geschichte der Roy-Familie, aber immer noch genug, um nach etwas anderem als Lachern Ausschau zu halten. The Franchise hätte sehr leicht einfach nur den gleichen toten Witz immer und immer wieder reiten können, mit der Dummheit des Marvel-Universums spielen und versuchen, seine Zuschauer dazu zu bringen, sich dumm zu fühlen, weil sie ihn genießen. Obwohl ich mir etwas mehr Gift von Iannucci gewünscht hätte, wie wir es in Veep und The Thick of It sehen, scheint The Franchise keine Tiefschläge zu zielen. Es muss schwierig sein, etwas zu schreiben, das die Filmindustrie auseinandernimmt, wenn man sich vorstellt, dass die Leute, die an The Franchise gearbeitet haben, sehr gute Freunde darin haben werden. Aya Cash hat zum Beispiel in The Boys mitgespielt, einer Serie, die mit jeder Staffel immer näher an das heranrückt, was sie persiflierte.

Die Stärke von The Franchise liegt in der Darstellung des gesamten Chaos der Produktion. Eigentlich in jeder Medienumgebung. Alles läuft schief. Jeder ist unterbezahlt und überarbeitet, und doch entscheidet man sich am Ende des Tages, alles noch einmal zu machen. Wenn man nicht gerade die Millionen eines Schauspielers oder renommierten Regisseurs verdient, ist es eine ziemlich unmögliche Frage, warum man es weiterhin tun sollte, aber auf diese Weise ist The Franchise auch fast ein Liebesbrief an das Showbusiness. Er scheut sich nicht, die verfälschte Art und Weise darzustellen, in der Franchises die Kreativität der Filmindustrie entziehen, aber trotz der vielen Male, in denen die Charaktere sagen, dass Rom brennt, fällt die Stadt nie. Die Arbeit geht weiter, und es gibt Raum für die künstlerischeren Projekte, die es gibt, genauso wie es die Filme gibt, die sich mehr als Inhalt denn als Geschichten verstehen.

Werbung:

The Franchise passt nicht ganz an die gleiche Exzellenz heran wie Iannuccis andere Werke, aber ich kann es kaum erwarten, mehr davon zu sehen. Es ist schwer, sich eine aktuelle Sitcom vorzustellen, die so erfrischend ist wie The Franchise. Die Witze könnten schlagkräftiger sein, der Schreibstil könnte straffer sein, aber solange Dag da ist, habe ich eine gute Zeit. Wenn Jon Brown in zukünftigen Staffeln Fuß fasst, könnte The Franchise in Zukunft zu einer festen Sitcom werden.