The Four Seasons wird für ein zweites Kapitel zurückkehren

HQ

Es scheint, als ob The Four Seasons ein großer Erfolg war, um die Netflix-Anzüge zu besänftigen, denn trotz seiner kürzlichen Ankunft auf der Streaming-Plattform wurde bereits die Entscheidung getroffen, eine zweite Staffel zu erstellen, auch wenn wir von der Serie nicht gerade beeindruckt waren, wie Sie in unserer Rezension lesen können.

In einem Tudum-Artikel erklärt Netflix, dass "eine zweite Staffel eine willkommene Nachricht für alle sein wird, die Episode 8 beendet haben, die mit einem massiven Cliffhanger endet". Der Streamer verdirbt dann das Ende der ersten Staffel, wenn Sie also die Serie noch nicht gesehen haben, sich aber darauf gefreut haben, seien Sie vorsichtig, wenn Sie zum Tudum -Artikel gehen und den Rest des Verlängerungskommentars lesen.

Der Streamer endete damit, dass wir "für Updates zu The Four Seasons Staffel 2, potenziellen neuen Darstellern, dem Veröffentlichungsdatum und mehr bleiben sollten".

Sind Sie gespannt auf mehr The Four Seasons ?