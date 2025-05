The Four Seasons

HQ

Das hat sich für mich im Vorfeld wirklich wie etwas Besonderes angefühlt. Warum hat es sich so angefühlt? Ich liebe Tina Fey. Ich halte 30 Rock für eine der am meisten unterschätzten Sitcoms in der Geschichte des Fernsehens und habe über eine einzige Staffel davon mehr gelacht als über neun Staffeln von Seinfeld. Viel mehr sogar. Darüber hinaus mag ich Steve Carell immer. Ob er nun eher ernst ist wie in Beautiful Boy oder bombastischer wie in Anchorman, in meinem Buch ist er immer gut. Will Forte ist auch hier drin. Wieder einer meiner Comedy-Favoriten und in manchem Saturday Night Live Sketch ebenso brillant wie in der Rolle des MacGruber in dem völlig hysterischen Spielfilm. Die Tatsache, dass diese drei Komiker nun die Hauptrollen in einem Remake der gemütlichen romantischen Komödie von M*A*S*H-Schöpfer Alan Alda aus dem Jahr 1981 spielen, hat dazu geführt, dass ich im Vorfeld ziemlich hohe Erwartungen hatte.

Das hätte ich nicht tun sollen.

HQ

Die Geschichte ist die gleiche wie im 45 Jahre alten Original. Drei Freundespaare treffen sich auf dem Land, um gemeinsam eine Woche Urlaub zu feiern, und inmitten des ganzen Trubels - Gespräche über New Yorks Parkplatzprobleme, Barista-Kaffee und Aktieninvestitionen - erzählt ihnen einer von ihnen (Nick, gespielt von Carell), dass er die Scheidung einreichen will und damit die ursprüngliche Bande, die zusammen Urlaub gemacht hat, auseinander bricht. alle sechs, seit Jahrzehnten. Während einige der Freunde versuchen, Nick zum Umdenken zu bewegen, versuchen die anderen nur, den Shitstorm zu überstehen, der hereinbrechen wird, sobald die Nachricht mit Nicks Frau Anne geteilt wird. Ehe sich die Freunde versehen, hat sich Nick getrennt und wir springen schnell in den folgenden Sommer, in dem sie zusammen in der Karibik Urlaub machen (alle sechs) und Anne durch eine 30 Jahre jüngere Frau ersetzt wird, die natürlich überhaupt nicht in die alte Gemeinschaft/Dynamik passt.

Werbung:

Klingt für dich nach Spaß? Nicht wirklich, oder? Auf dem Papier klingt es wie jede Jennifer-Aniston-Komödie, die jemals gedreht wurde, und wie eine Show/ein Film, den wir alle schon 1.200 Mal gesehen haben, aber es hätte urkomisch und ein bisschen besonders sein können, wenn Feys Drehbuch auf Augenhöhe mit 30 Rock gewesen wäre. Leider scheint die zuvor urkomische Fey eine Art signifikante Alterskrise erlitten zu haben, was dazu geführt hat, dass sich das gesamte Drehbuch, auf dem The Four Seasons basiert, wie eine lange, sentimentale, humorlose, spürbar unbeholfene Schluchzsession anfühlt, vollgepackt mit so viel Sentimentalität und Situationen, die so katastrophal humorlos sind, dass es sich fast bizarr anfühlt.

Fey ist in dieser Serie keine einzige Sekunde lang lustig. Sie wirkt einfach neurotisch und nervig identitätslos. Will Forte ist auch in dieser Serie keine einzige Sekunde lang lustig und tritt nur als Füller in Erscheinung. Manchmal versucht er, hier und da eine lustige Reaktion einzubauen, aber es ist nie lustig und er hat nie eine einzige Zeile, mit der er arbeiten kann, die irgendeine Art von Witz enthält. Was Carell betrifft, so wird es noch schlimmer, da er sich fehl am Platz und chronisch gelangweilt fühlt und eine Art müde Mischung aus seinem Charakter in 40 Year Old Virgin und Dan aus My Brother's Girlfriend spielt.

Werbung:

Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die das genießen könnten, besonders wenn man eine Frau mittleren Alters ist, die einfach nur menschliche Beziehungen sehen möchte, in einer komödiantischeren Form, die auf den Punkt gebracht und typisch amerikanisch ist (ohne viel Substanz oder echte Emotionen). Denn ja, es gibt viele Serien, die in Bezug auf die reinen Produktionswerte schlechter sind. Allerdings gefällt mir nichts von dem, was in The Four Seasons angeboten wird, und kann nur zu dem Schluss kommen, dass dies eine Verschwendung von im Wesentlichen brillanten Ressourcen ist.