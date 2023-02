The Foglands bringt dieses Jahr VR-Action

Sony versprach, dass es fünf neue PS VR2-Spiele als Teil der heutigen State of Play-Übertragung zeigen würde, und der Anfang dieser Liste war nichts anderes als ein waffenschleudernder Western-Shooter namens The Foglands.

Dieses Spiel, das vom Indie-Studio Well Told Entertainment als Debüt entwickelt wurde, wird die Spieler durch einen giftigen Nebel navigieren lassen, der die Untergrundgemeinschaft umgibt, in der sie leben. Die Idee wird sein, sich in diesen gefährlichen Nebel zu wagen, in der Hoffnung, Belohnungen zu verdienen, alles in der Beschäftigung eines mysteriösen Fremden.

Die Zusammenfassung der Geschichte (laut PlayStation Blog) lautet wie folgt:

"In dieser Welt, die vollständig von einem giftigen Fog bedeckt ist, bist du Teil einer Gemeinschaft, die gezwungen ist, in einem unterirdischen Bunker namens The Hold zu leben. Innerhalb der Gemeinschaft gibt es Aasfresser, die das Überleben ihrer Unterkunft, genannt Runners, aufrechterhalten. Diese Runners sind die wenigen, die mutig genug sind, in die Gefahren der Fog hinauszutreten.

"Die Geschichte nimmt Fahrt auf, während du als neuer Runner auf ihrer ersten Mission spielst, die in einer kompletten Katastrophe endet. Danach triffst du einen eigenartigen Kerl, der einen Deal abschließen will. Ein mysteriöser Charakter namens The Stranger. Er verspricht eine Menge Segen, Belohnungen und so viele Chancen wie nötig, um eine großartige Kreatur zu jagen, die dein Zuhause direkt bedroht. Wenn Ihre Ziele übereinstimmen, warum schließen Sie nicht diesen Deal ab?"

Wann The Foglands debütieren wird, wird uns nur gesagt, dass das Spiel irgendwann im Jahr 2023 auf PS VR2 erscheinen wird. Ansonsten können wir im Laufe des Jahres weitere Details erwarten.