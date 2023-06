The Flashs seltsame Grafikeffekte sollen anscheinend so aussehen

HQ

Der Regisseur und der Produzent von The Flash haben die visuellen Effekte des Films verteidigt, die unter Beschuss geraten sind, weil sie seltsam aussehen. Einige glauben, dass dies daran liegt, dass das CGI einfach nicht auf dem neuesten Stand ist, aber anscheinend soll es laut Andy und Barbara Muschietti, dem Regisseur und Produzenten des Films, so aussehen.

Im Film "ist die Idee natürlich... wir befinden uns in der Perspektive von The Flash", sagte Andy. "Alles ist verzerrt in Bezug auf Lichter und Texturen. Wir betreten diese "Wasserwelt", die sich im Grunde genommen in Barrys POV befindet. Es war Teil des Designs, also wenn es für dich ein wenig seltsam aussieht, war das beabsichtigt."

Dies ist eine anständige Erklärung dafür, warum einige Leute im Film ein wenig unheimlich aussehen mögen, aber der Diskurs über die Optik des Films wird hier wahrscheinlich nicht aufhören, denn egal was der Regisseur sagen mag, einige werden das CGI unattraktiv finden.

Hast du The Flash schon gesehen? Wenn Sie sich fragen, ob sich die Uhr lohnt, lesen Sie unsere Rezension hier.

Danke, Gizmodo.