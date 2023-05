The Flash-Regisseur enthüllt einen überraschenden Cameo-Auftritt, um es gelinde auszudrücken

HQ

Bitte beachten Sie, dass dieser Text einen großen Spoiler enthält. für den neuen DCU-Film The Flash und Sie lesen auf eigene Gefahr weiter. Nachdem diese Warnung aus dem Weg geräumt ist, stürzen wir uns direkt in diesen überraschenden und geradezu schockierenden Cameo-Auftritt.

HQ

Nach den Clips und Trailern zu urteilen, die von Andy Muschiettis Superheldenfilm veröffentlicht wurden, haben viele von uns verstanden, dass er ein oder zwei Geheimnisse verbirgt. Was aber niemand ahnen konnte, war, dass Nicolas Cage selbst darin als Version von Superman auftaucht.

Wie einige von euch vielleicht wissen, wurde er in den 90er Jahren als Superman in Tim Burtons Superman Lives gecastet, einem Film, der aus vielen Gründen nie in Gang kam. Cage, der für die Hauptrolle vorgesehen war, hatte auch nie die Chance, Szenen zu drehen, aber es gibt eine Handvoll kurzer Clips, in denen er sein Kostüm testet, und es ist absolut magisch.

In einem kürzlichen Interview mit Esquire bestätigte Muschietti, dass Nicolas Cage in seinem Film als Superman auftreten würde, aber er hält die genauen Umstände zum Glück unter Verschluss. Ziemlich verrückt, wenn wir das selbst sagen und plötzlich sind wir noch begieriger darauf, The Flash zu erleben und zu sehen, wie sich der ganze Wahnsinn vor unseren Augen abspielt.

Was haltet ihr von diesem überraschenden Cameo-Auftritt?