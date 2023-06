The Flash-Regisseur bestätigt, dass er Batman: The Brave and the Bold dreht

HQ

Andy Muschietti, der Regisseur hinter The Flash, wurde als Regisseur für den kommenden Batman-Film The Brave and the Bold bestätigt.

Laut Variety wurde Muschietti von James Gunn und Peter Safran handverlesen, um Batman in diese neue Richtung zu führen, nachdem sie The Flash gesehen hatten. "Wir sahen 'The Flash', noch bevor wir die Zügel in den DC Studios übernahmen, und wussten, dass wir nicht nur in den Händen eines visionären Regisseurs, sondern auch eines großen DC-Fans waren", sagten sie.

Zuvor haben wir über das Gerücht berichtet, dass Muschietti als Regisseur für den kommenden Film in Betracht gezogen wurde, aber jetzt wurde es bestätigt, was halten Sie von dieser Entscheidung? Auch keine Sorge Robert Pattinson-Fans, denn Matt Reeves' The Batman-Universum wird weiterhin als eigenes Ding existieren.