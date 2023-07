The Flash wird seinen Kassenlauf als schlimmeres Desaster beenden als Green Lantern

HQ

So wie es aussieht, wird The Flash seinen Kinostart mit einem geringeren inländischen Kassenerfolg beenden als Ryan Reynolds' Green Lantern. Die Kinokassen des Films von 2011 in den USA liegen bei 116 Millionen US-Dollar, während The Flash derzeit rund zehn Millionen weniger hat.

Wenn man bedenkt, dass Green Lantern als einer der größten Flops aller Zeiten gilt, sind das keine guten Nachrichten für The Flash und DC als Ganzes. Auch wenn Ezra Millers neuester Film einige Kritiker überzeugt und Hunderte von Millionen Dollar an den Kinokassen eingespielt hat, reicht es nicht aus, um einen Gewinn zu erzielen oder die Gewinnschwelle zu erreichen.

Wir haben bereits darüber berichtet, dass The Flash ein Flop war, und es scheint, dass es mehr als ein paar Gründe gibt, warum die Kinobesucher nicht in Scharen geströmt sind, um es zu sehen. Vielleicht war es keine so gute Idee, einen Hauptdarsteller zu haben, gegen den während der Veröffentlichung eine aktive Strafanzeige erstattet wurde, aber ich bin kein Marketing-Manager. Jetzt scheint für DC alle Hoffnungen auf Superman: Legacy zu ruhen.

Danke, MovieWeb.