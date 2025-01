The Flash Regisseur verrät, warum der Film gescheitert ist

HQ

Manchmal können selbst die größten Budgets und die kultigsten Charaktere keinen Hit garantieren. In einem kürzlichen Interview mit Radio TU teilte Regisseur Andy Muschietti seine Gedanken darüber mit, warum The Flash an den Kinokassen stolperte, und führte das Scheitern auf einen Mangel an Publikumsattraktivität zurück. Er hob das Desinteresse an der Figur, insbesondere bei weiblichen Zuschauern, als großes Hindernis für ihren Erfolg hervor. Mit einem Budget von 200 Millionen Dollar musste der Film Zuschauer aus allen Bevölkerungsgruppen anziehen – ein Standard, den er nicht erfüllte. Während andere auf Themen wie Ezra Millers Kontroversen, Superhelden-Müdigkeit oder schlechte visuelle Effekte hinweisen, haben Muschiettis Kommentare die anhaltende Debatte über die Probleme des DC-Kinouniversums weiter angeheizt. Während sich der Regisseur auf neue Projekte wie "The Brave and the Bbold" und "IT: Welcome to Derry" vorbereitet, bleibt eine Frage offen: War The Flash von Anfang an zum Scheitern verurteilt, oder hätte es mit einem anderen Ansatz gerettet werden können?

Hat Ihnen The Flash gefallen?