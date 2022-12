The Flash kommt früher als erwartet

Warner Bros. Discovery und DC haben angekündigt, dass Ezra Millers The Flash nun früher als erwartet kommen wird. Wie The Hollywood Reporter berichtet, hat der Film eine leichte Änderung seines Veröffentlichungsplans erhalten und wird nun am 16. Juni 2023 debütieren, eine Woche früher als sein vorheriger Premierentermin am 23. Juni 2023.

Der genaue Grund für die Änderung des Veröffentlichungsdatums dürfte ein wenig Abstand zu Indiana Jones und dem Dial of Destiny bringen, das am 30. Juni 2023 in die Kinos kommen wird.

Werden Sie den DC Extended Universe-Film sehen, wenn er in den Kinos landet?