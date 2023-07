The Flash ist der größte Superhelden-Flop der Kinogeschichte

HQ

Es läuft wirklich nicht gut für DC und sein weitläufiges Universum von Superheldenfilmen. Wie wir alle wissen, hat The Flash nicht gerade Kinos auf der ganzen Welt in Brand gesetzt, im Gegenteil. Die Premiere verlief lauwarm und nach drei Wochen in den Kinos ist The Flash offiziell der größte Superhelden-Blockbuster-Flop der Filmgeschichte. Eine Ehre, die es Shazam! Fury of the Gods stiehlt, und zum Zeitpunkt des Schreibens sieht es so aus, als würden Ezra und seine Freunde Warner Bros. fast zwei Millionen Dollar an reinen Verlusten kosten, wie Koimoi berichtet. Sicherlich nicht wenig Geld.

Nicht einmal das weit verbreitete Wonder Woman 1984, das auf dem Höhepunkt der Pandemie veröffentlicht wurde, schnitt so schlecht ab wie The Flash, und dies zeichnet ein düsteres Bild der Zukunft für DC und sein Universum von Superhelden. Kurz gesagt, Blue Beetle und die Aquaman-Fortsetzung, die später in diesem Jahr Premiere feiert, haben die Chancen gegen sich und sowohl Gunn als auch Safran haben viel Arbeit vor sich, um die Situation zu retten.

Hast du The Flash gesehen und warum, glaubst du, verlässt das Publikum DC?