The Flash erhält PG-13-Rating für schlüpfrige Nacktszenen

Eltern der Welt seien gewarnt, The Flash ist nichts für ein junges Publikum. Nun, das ist, wenn die Motion Picture Association of America's-Version des Films etwas ist, woran man sich orientieren kann.

Denn, wie The Direct berichtet hat, wurde The Flash bewertet und kommt in die etwas reifere Bewertung von PG-13, alles wegen einiger "partieller Nacktheit" -Momente und der typischen Gewalt und Action.

In der Bewertung heißt es: "Bewertet mit PG-13 für Sequenzen von Gewalt und Action, einige starke Sprache und teilweise Nacktheit."

Es sollte gesagt werden, dass dies nicht der erste DC-Film ist, der eine PG-13-Bewertung erhält, da Suicide Squad (der notorisch verhasste) ebenfalls mit der gleichen Bewertung bewertet wurde, wobei der beliebtere The Suicide Squad für sein weitaus grafischeres und ausgereifteres Thema mit R bewertet wurde.

Was diese frechen Nacktszenen sein werden, müssen wir nur herausfinden, wenn The Flash am 16. Juni in die Kinos kommt.