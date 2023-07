The Flash, der größte Superhelden-Flop der Kinogeschichte, kann jetzt zu Hause gestreamt werden

HQ

Wenn Sie zu den vielen Menschen gehören, die sich dafür entschieden haben, The Flash im Kino komplett zu ignorieren, haben Sie jetzt die Möglichkeit, den Film bequem von Ihrem Sofa aus zu genießen, wenn Sie dies wünschen. Der neueste Teil der DCU-Filmreihe kann auf einer Reihe von digitalen Plattformen gekauft oder ausgeliehen werden, darunter Google Play, Prime Video und mehr. Die Anzahl der Wochen, die The Flash in den Kinos verbrachte, war nicht sehr viele, und es ist wahrscheinlich, dass Warner Bros. es etwas früher als geplant auf VOD herausgebracht hat, in der Hoffnung, einen Teil seines monströsen Budgets schnell wieder hereinzuholen und so den Flop ein wenig zu mildern.

Werden Sie The Flash digital ausleihen oder kaufen, jetzt, wo es von zu Hause aus verfügbar ist?