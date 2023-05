The Flash bekommt einen riesigen Bildband

HQ

The Flash ist ein sehr wichtiger Film für DC, da er den Neustartprozess für das neue Universum einleitet, angeführt von James Gunn und Peter Safran. Wir gehen davon aus, dass sich in den kommenden zwei Wochen alles um The Flash drehen wird, wobei der Charakter so ziemlich überall auftaucht. Wie in Buchhandlungen.

DC hat nun The Flash: The Official Visual Companion: The Scarlet Speedster from Page to Screen angekündigt, und hinter dem langen Titel verbirgt sich ein umfassender Blick auf so ziemlich alles, was mit dem Film zu tun hat. Dazu gehören "atemberaubende Bilder, Geschichten hinter den Kulissen und Interviews", und es kann bereits bei Wiederverkäufern wie Amazon vorbestellt werden.

Das Buch gehört Ihnen für 34,99 $ und wird am 16. Juni veröffentlicht, also zwei Tage nach der Premiere des Films (14. Juni). Wir gehen davon aus, dass dies dazu dient, Spoiler über Geheimnisse zu vermeiden, von denen wir noch nichts gehört haben.