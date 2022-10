The Five Nights at Freddy's Film hat einen neuen Regisseur

HQ

Es fühlt sich wirklich so an, als hätte Blumhouse zu diesem Zeitpunkt versucht, den Five Nights at Freddy-Film für eine Ewigkeit zu machen, und bis zu einem gewissen Grad hat die Produktionsfirma dies getan. Aber es sieht so aus, als ob dies tatsächlich einen neuen Meilenstein erreichen könnte, da Blumhouse-Gründer Jason Blum auf Twitter enthüllt hat, dass der Film sowohl einen neuen Regisseur als auch ein Drehstartdatum hat.

Wie Blum bemerkte, ist es Emma Tammi, die jetzt angezapft wird, um den Film zu inszenieren, und ebenso werden die Dreharbeiten voraussichtlich im Februar 2023 beginnen. Das war jedoch nicht alles, was enthüllt wurde, da festgestellt wurde, dass Jim Hensons Creature Shop damit beauftragt wird, die Animatronics zum Leben zu erwecken.

"#jimhensoncreatureshop arbeitet an unserer Animatronics

Emma Tammi ist unsere Direktorin

Die Dreharbeiten zu #FNAF beginnen im Februar 2023. Bumm."

Wann der Film tatsächlich debütieren wird, müssen diese Informationen noch bekannt gegeben werden, aber hoffentlich, wenn all dies nach Plan verläuft, wird es nicht lange dauern, bis wir auch diese Informationen erhalten.