Wenn ihr Angelfreunde seid und es euch draußen zu ungemütlich wird, dann seid ihr hier genau richtig.

Als die Complete Edition von The Fisherman - Fishing Planet letzte Woche auf unserem Schreibtisch landete, haben wir uns sofort unsere Angelausrüstung (den Controller) geschnappt und sind auf der Playstation 4 auf Fischzug gegangen. Das hier ist ein Angelspiel für echte Liebhaber: Die Fülle an Details und Optionen ist beindruckend, deshalb könnte es genau das richtige Spiel für Angelfreunde sein, wenn das Wetter mal wieder nicht mitspielt. Im Grunde kann damit jeder auf seine Kosten kommen, der die eigene Sammlung mit einem Angelspiel aufpeppen will.

Eine Tutorial-Mission erklärt uns die Grundlagen: Wir wechseln die Köder, locken Fische an, kürzen die Leine und wandern auf der Suche nach dem besten Platz um einen See herum. Ein weiterer Anglerfreund unterstützt uns dabei und in Nullkommanix hängen auch schon die Fische am Haken. Es gibt unterschiedliche Fischsorten und die KI versucht ein Verhalten nachzuahmen. Wir sind ganz sicher keine Experten, aber die Tiere weisen Unterschiede in ihrem Verhalten, bei ihren jeweiligen Vorlieben und den Orten auf, an denen sie anzutreffen sind. Einige Fische lieben flaches Wasser oder bleiben gerne in der Nähe von Seerosen - solche Dinge müsst ihr beachten.

Ansonsten gibt es unterschiedliche Orte und eine Menge Turniere, an denen wir Zeit verbringen können - es warten also ein paar unterhaltsame Stunden auf euch, sobald ihr am Haken hängt. Ihr könnt eure Fähigkeiten und euer Wissen auch gegen andere Spieler überall auf der Welt auf die Probe stellen. Manche Fische zeigen sich beispielsweise nur zu bestimmten Zeiten, was eine interessante Dynamik ergibt. Wir müssen dafür in unseren Notizen blättern und zur richtigen Zeit "vorspulen", um eine Chance zu erhalten, diese Kaliber an die Leine zu legen. Natürlich müssen wir auch die richtige Ausrüstung und Köder dabei haben, diese Vorplanung macht einen erfolgreichen Fang erst so befriedigend.

Grafisch ist The Fisherman - Fishing Planet wirklich hübsch, nur die Vegetation hätte mehr Augenmerk verdient.

Grafisch ist The Fisherman - Fishing Planet wirklich hübsch. Besonders die Wassereffekte und die Art, wie dort das Licht bricht, stechen ins Auge und lassen das Geschehen sehr real wirken. Vegetation hätte im Allgemeinen detailreicher gestaltet werden können, zumindest können die Hintergründe die Qualität des Wassers oder die sonstigen Blickwinkel nicht erreichen. Abgesehen davon ist der Rest der Action solide gestaltet worden und auch die Fische und die Animationen überzeugen. Die atmosphärischen Geräusche wirken beruhigend und sorgen für die richtige Angelstimmung, die sicher ein wichtiger Teil dieses Hobbys sind.

Der Angelshop konnte uns nicht überzeugen, hier ist einfach zu viel los und das Interface ein wenig überladen. Mit Maus und Tastatur hätte das sicher besser funktioniert, auf dem Controller wirkt das alles etwas zu hakelig. Außerdem hat uns gestört, dass wir ständig mit dem Internet verbunden sein müssen, was heutzutage zwar kein Problem mehr sein sollte, aber es stellt sich schon die Frage, warum ein Angelspiel Daten aus dem Internet braucht. Außerdem dürften die Unmengen an Angelzeug, die in den Shops verkauft werden, unerfahrene Angler überfordern.

Zusammengefasst ist The Fisherman - Fishing Planet ein gut aussehendes, solide umgesetztes Angelspiel mit Unmengen an Ausrüstung und tollen Angelplätzen. Die KI der Fische wirkt durchdacht und der Detailgrad ist wirklich beeindruckend. Wenn ihr Angelfreunde seid und es euch draußen zu ungemütlich wird, dann seid ihr hier genau richtig. Das Spiel wird sicher nicht viele Spieler zu Anglern machen, aber die Neugierigen unter euch können ruhig einen Blick riskieren, denn hier werden Neulinge vorsichtig an den Angelsport herangeführt.

