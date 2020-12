The First Samurai: Nioh 2 beendet DLC-Trilogie

You're watching Werben

Gestern ist das letzte Nioh-2 -DLC erschienen, The First Samurai (zu Deutsch: Der erste Samurai). Team Ninja rundet die blutige Yokai-Geschichte auf diesem Wege ab, ehe sie sich der Complete-Edition für PC und PS5 zuwenden. Im Playstation-Blog wird das Aufeinandertreffen mit Sakanoue no Tamuramaro beschrieben, dem ersten Shogun Japans. In dieser Erweiterung reisen wir also ein weiteres Mal zurück in die Vergangenheit, diesmal zum Anbeginn der japanischen Heian-Periode. Die liegt so weit zurück, dass laut den Entwicklern noch nicht einmal Samurai-Schwerter geschmiedet wurden - was sich entsprechend bei den Gegnern des Add-Ons widerspiegeln soll.

Nioh 2: Der erste Samurai kostet im Playstation-Store 10 Euro, den kompletten Saison Pass mit allen drei Add-Ons bekommt ihr für 25 Euro. Wer alle drei Nioh-2-DLCs auf der Playstation 4 kauft, schaltet laut Team Ninja übrigens den "Schwierigkeitsgrad" Dream of Nioh frei. Am 5. Februar werden die beiden vollständigen Nioh-Spiele übrigens mit technischen "Verbesserungen" für die Playstation 5 erscheinen, falls ihr euch dieser dämonischen Interpretation der feudal-japanischen Geschichte stellen wollt.