The First Omen Der Trailer steckt voller Verschwörungen und des Bösen

In einem Monat kommt der Horrorfilm The First Omen in die Kinos. Er zielt darauf ab, die Ereignisse aufzuzeichnen, die zu dem gleichnamigen Originalklassiker von 1976 führten, The Omen, und ist voller Verschwörungen und des Bösen, wobei der Schwerpunkt natürlich auf der Geburt des Antichristen liegt. The First Omen startet am 5. April in den USA und ihr könnt euch den Trailer und die Zusammenfassung unten ansehen.

Als eine junge Amerikanerin nach Rom geschickt wird, um ein Leben im Dienst an der Kirche zu beginnen, stößt sie auf eine Dunkelheit, die sie dazu bringt, ihren eigenen Glauben in Frage zu stellen und eine schreckliche Verschwörung aufzudecken, die die Geburt des fleischgewordenen Bösen herbeiführen soll.

Ist das etwas, das du sehen willst?