The First Descendant Publisher gibt zu, dass das Spiel "keine dauerhafte Wirkung" hatte

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So sehr Nexon dank der Millionen von Verkäufen, die von Embark Studios' ARC Raiders angetrieben wurden, derzeit Erfolg hat, trifft kein Publisher und Entwickler jedes Mal das Ziel. Nexon ist mutig genug, das zuzugeben und sogar darauf hinzuweisen, dass bestimmte Spiele nicht funktioniert haben, wie The First Descendant.

In seinem neuesten Finanzbriefing-Dokument stellt Nexon den einst beliebten Shooter als ein Schlüsselbeispiel dafür dar, was schiefgelaufen ist, neben Dungeon & Fighter Mobile. "Starker Start, keine Ausdauer", heißt es im Dokument, als es sich an den Start von The First Descendant erinnert. Das Spiel erreichte bei Steam zum Start satte 264.000 gleichzeitige Spieler, ist aber seitdem an Spielerzahlen zurückgegangen. Jetzt bekommt es immer noch ein paar Tausend pro Tag, was nicht die schlechteste gleichzeitige Zahl ist, die wir je für einen Live-Service-Titel gesehen haben, aber es ist eindeutig nicht das, was Nexon sich erhofft hatte.

"Das sind Designprobleme, die mit einem Patch nicht behoben werden – sie erfordern strukturelle Änderungen an der Spielmechanik." gibt Nexon zu. Es gibt immer noch saisonale Inhalte ins Spiel sowie gelegentliche Patches hier und da, aber vielleicht könnte sich das bald ändern, da Nexon sich dem zuwendet, was funktioniert, anstatt sich auf das zu konzentrieren, was nicht funktioniert.