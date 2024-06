The First Descendant Letzte Vorschau: Der nächste Destiny-Killer?

HQ

In den letzten zehn Jahren gab es ein paar verschiedene Spiele, die als Destiny Killer bezeichnet wurden und für ihre Ähnlichkeiten mit Bungies MMO-Shooter bekannt waren, wobei einige ehrgeizige Leute behaupteten, dass sie das Potenzial und die Frechheit haben, Königsmord zu begehen und die Krone zu beanspruchen, die Destiny seit Jahren trägt. Nach Warframe, The Division 2, Outriders, Anthem und mehr wird Nexon diesen Juli The First Descendant veröffentlichen, ein Spiel, das anscheinend versucht, Bungie auf dem Schlachtfeld zu treffen und zu versuchen, den König des Subgenres zu stürzen.

Während meiner Zeit in Los Angeles für Summer Game Fest hatte ich eine weitere Gelegenheit, The First Descendant in einer Preview-Session auszuprobieren, von der ich euch erst jetzt erzählen kann. Da die Veröffentlichung bevorsteht und für nächste Woche, den 2. Juli, um genau zu sein, angesetzt ist, ist es an der Zeit, die Frage zu beantworten, ob The First Descendant ein Spiel sein wird, auf das man achten sollte.

Das erste, was meine Aufmerksamkeit wieder erregte, als ich wieder in The First Descendant eintauchte, war, wie komplex dieses Spiel zu sein scheint. Aus der Gameplay-Perspektive ist es sehr einfach mit typischer Third-Person-Shooter-Action, aber wenn man anfängt, die verschiedenen Menüs zu erkunden und sich mit der Charakteranpassung, dem Buildcrafting, sogar der Quest- und Missionsstruktur befasst, wird dieses Spiel schnell unglaublich überwältigend. Es gibt so viele Informationen, dass The First Descendant als MMORPG missverstanden werden könnten.

Dies war das übergreifende Thema, mit dem ich bei der erneuten Vorschau von The First Descendant konfrontiert wurde. Während das Spiel aus visueller und Präsentationssicht großartig aussieht, eine straffe Bewegungs- und Schießmechanik hat und sogar eine breite Gegnervielfalt und -tiefe bietet, ist das eigentliche Spielerlebnis eine viel größere Herausforderung. Vielleicht sind Kopfschmerzen sogar der beste Weg, um es zu beschreiben. Als Spieler musst du drei Hauptwaffen, vier sekundäre Zubehörteile, Sekundärwaffen, Ausrüstung, Gegenstände zum Verbessern der Ausrüstung und mehr auswählen. Es gibt zu viele Menüs und verschiedene Systeme, die herumgeworfen werden, als dass es ihm an einer intuitiven und unkomplizierten Aura mangelt und es keine jahrelangen Iterationen gibt, auf denen seine Komplexität basieren kann, wie es in der aktuellen Ära von Destiny 2 der Fall ist. Ehrlich gesagt, könnte es etwas abgeschwächt werden.

Aber wenn du die komplizierte Natur überwinden kannst und anfängst, dich einfach im Gameplay zu sonnen, dann wirst du feststellen, dass Nexon hier etwas mit Potenzial entwickelt hat. Es ist auffällig und aufregend, herausfordernd und doch lohnend und hat ein Gesamtgefühl, das mich mehr an Outriders erinnert als an alles andere. Ja, es ist viel schneller und bietet Action in größeren und offeneren Umgebungen, aber gleichzeitig zeigt die Art und Weise, wie das Gameplay präsentiert wird, die Verwendung verschiedener Charaktertypen, wie Beute in das Erlebnis integriert wird, definitiv mehr Schattierungen des Shooters von People Can Fly als Destiny.

Jetzt möchte ich hinzufügen, dass ich denke, dass dieses Design dazu führt, dass The First Descendant ein wenig von seiner Immersion und seinen persönlichen Elementen verliert, da man nicht als ein Charakter spielt, den man formt und mit dem man wächst, wie die Guardian in Destiny, sondern man kann zwischen einer Vielzahl einzigartiger Charaktere wechseln, die jeweils ihre eigenen Fähigkeiten und Spielstile mitbringen. Sei es Bunny und ihr blitzschnelles, agiles Moveset, das darauf basiert, Feinde mit Elektrizität zu schocken, während sie sich flink auf dem Schlachtfeld bewegt, Ajax und seine Fähigkeit, Schaden aufzusaugen und das Team durch den Einsatz von Barrieren zu schützen, oder sogar der kürzlich enthüllte Waffenexperte Enzo (den ich in der Vorschausitzung verkleiden konnte), der mehrere verschiedene Waffentypen verwendet, Nachschub und Geschütztürme, um alle Feinde auf seinem Weg zu durchschneiden. Die Charaktere sind alle sehr unterschiedlich, aber wenn man ständig zwischen ihnen wechselt, verliert man die Verbindung zu ihnen und die Gesamtgeschichte wird auch weniger wichtig, da der Ankerpunkt regelmäßig wechselt. Im Wesentlichen scheint dies ein viel mehr auf das Gameplay ausgerichteter Titel zu sein als ein erzählerischer.

Und das ist in vielen Fällen in Ordnung. Wenn es eine Sache gibt, die The First Descendant nicht verfehlt, dann ist es Aktion. Es gibt tonnenweise verschiedene Arten von Missionen, von denen es bei einigen um die Beseitigung einer Bedrohung geht, andere um die Verteidigung eines Ziels, die Liste geht weiter und enthält Endgame-Aufgaben, bei denen du dich mit Mini-Bossen und großen Bossen auseinandersetzen musst, die wahrscheinlich einige Freunde erfordern, um die anstehende Aufgabe zu bewältigen. Viele dieser furchterregenderen Feinde bringen sogar neue Mechaniken mit sich, die es zu überwinden gilt, wie z. B. mehrstufige Schilde, und du kannst die Dinge sogar noch weiter steigern, wenn du möchtest, indem du den Schwierigkeitsgrad erhöhst, um eine bessere Belohnung auf Kosten tödlicherer Feinde zu erhalten. Es wird dir nie an Dingen fehlen, die du in The First Descendant tun kannst, da Nexon so viele Inhalte eingebaut und vorbereitet hat, dass die Veröffentlichung nicht durch einige der gleichen Erfahrungen behindert wird, die Spiele wie Destiny 2 oder Anthem bei ihrer Ankunft kennengelernt haben.

Aber glaube ich, dass The First Descendant eine tragende Säule im Multiplayer-Action-Shooter-Bereich werden wird? Es hat alle richtigen Elemente, um dies zu tun, und ich würde nicht ausschließen, dass das Spiel ein großer Erfolg wird, besonders in Asien und Südkorea, wo die Entwickler darauf aufbauen. Aber gleichzeitig denke ich, dass es ihm ein wenig an Raffinesse mangelt und es ein bisschen zu sehr auf Komplexität ansetzt, als dass es im Moment eine Herausforderung für den Thron darstellen könnte. Sie werden nicht viele Konkurrenten finden, die so gut aussehen wie dieses Spiel und eine ähnliche Breite an Inhalten haben, aber gleichzeitig werden Sie auch nicht viele finden, die so kompliziert sind wie dieses Spiel. Treffer und Fehlschläge. Schaukeln und Karussells. Das ist wahrscheinlich der beste Weg, um The First Descendant im Moment zu betrachten.

So oder so, wir werden in den kommenden Wochen weitere detailliertere Gedanken zur Vollversion des Spiels veröffentlichen.