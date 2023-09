The First Descendant Hands-on: Ein weiterer Destiny-Killer schließt sich dem Kampf an

HQ

Im Laufe der Jahre gab es so viele "Schicksalsmörder". Anthem, The Division, Outriders, Borderlands 3, Warframe, das sind nur einige Beispiele für Spiele, die ihr Debüt gegeben haben und von Fans als das Spiel bezeichnet wurden, das in der Lage sein wird, Bungies Destiny 2 zu besiegen. Die meisten sind bei dieser Suche gescheitert - auch wenn viele für sich genommen fantastische und unterhaltsame Spiele waren -, da Destiny 2 immer noch so ziemlich der Goldstandard für ein langjähriges Live-Service-Plünderer-Actionspiel mit breiten Multiplayer-Fähigkeiten ist. Warum erwähne ich das? Denn nach dem, was ich gesehen habe, entwickelt sich Nexons The First Descendant zum nächsten Mitglied dieser wachsenden Bande.

Vor kurzem hatte ich die Gelegenheit, The First Descendant für eine Weile auszuprobieren, und das alles als Teil eines frühen Vorgeschmacks auf die Crossplay Beta des Spiels. Im Rahmen dieser Vorschaugelegenheit konnte ich The First Descendant auf zwei Arten erleben: auf die normale Weise mit einem neuen Charakter zu Beginn des Prologs und durch einen Boost-Modus, der mir Zugang zu allen derzeit verfügbaren Charakteren bot, von denen viele deutlich aufgelevelt wurden, wobei einige sogar stärkere, mythische Varianten waren, damit ich einen Blick darauf werfen konnte, wie das Spiel funktioniert fühlt sich nach dem Sinken in vielen Stunden an. Unabhängig von der Art und Weise, wie ich mich entschieden habe, waren das Gameplay und die Art und Weise, wie sich The First Descendant in der Praxis anfühlt, beeindruckt, aber auch ein wenig zu sicher, um interessant zu sein.

Bevor ich mich mit dem Gameplay beschäftige, möchte ich nur sagen, dass dieses Spiel anscheinend mit dem gleichen Problem konfrontiert sein wird, mit dem Destiny und Destiny 2 im Laufe der Jahre konfrontiert waren, da Nexon versucht, eine Welt zu schaffen, die Geschichten für eine beträchtliche Zeit erzählt, ohne zu viel Zeit damit zu verbringen, die Erzählung zu erklären oder sich auf den Aufbau der Welt zu konzentrieren. Die meisten Live-Service-Spiele stehen vor dem gleichen Problem, und im Gegenzug ist die Erzählung dieser Spiele in der Regel hauchdünn oder wird so geliefert, dass die Entwickler Sie mit Tonnen von Jargon und Nischenbegriffen bewerfen, in der Hoffnung, dass einige hängen bleiben und dazu beitragen, das Bild der Welt zu zeichnen, die sie erschaffen, und was Ihre Motivationen als Spieler sind. Unnötig zu erwähnen, dass ich nicht wirklich sagen konnte, worum es in der Geschichte von The First Descendant geht, aber der Schwerpunkt liegt eindeutig auf mächtigen Menschen, die sich gegen Horden von Eindringlingen wehren, in der Hoffnung, das Überleben der Menschheit zu sichern.

Glücklicherweise wirkt das Gameplay etwas fesselnder, zumindest wenn man PvE-Plünderer-Shooter überzeugend findet. In The First Descendant erkundest du eine Vielzahl verschiedener Orte, erfüllst Quests und Aufgaben und schießt und sprengst dich durch jede Menge Feinde, alles auf der Jagd nach besserer Ausrüstung und Erfahrung, um aufzusteigen. Es stellt die Dynamik dessen, was wir von dieser Art von Spielen erwarten, nicht in Frage, aber da es sich um ein Unreal Engine 5-Projekt handelt, ist das Gameplay unglaublich flüssig und flüssig, die Welt und die Grafik sind erstaunlich und es scheint wirklich eine Menge Dinge zu geben, mit denen Sie Ihre Zeit verbringen können.

Ich würde sagen, dass sich einige der Quests und Aufgaben eindimensional anfühlen. Ähnlich wie jeder, der viel Zeit in Destiny 2 investiert hat, wissen wird, fühlen sich alle Aktivitäten irgendwann sehr vertraut an, und das ist auch bei The First Descendant der Fall. Zwischen dem Laufen zwischen den Orten, dem Erschießen von Feinden und dem Erledigen kleinerer Aufgaben wie dem Platzieren von Bomben in feindlichen Gebäuden begeistert dich das Gameplay nicht wirklich. Wie ich bereits erwähnt habe, ist das Gameplay jedoch sehr straff, so dass die Ereignisse und Quests zwar ein wenig hirnlos sind, aber die Charaktere und ihre Fähigkeiten und das Feuergefecht ungefähr so gut sind, wie Sie es im PvE-Bereich finden werden.

Eines der Hauptmerkmale von The First Descendant ist, dass du nicht als Klasse oder Individuum spielst, um die sich die Geschichte dreht, wie es bei anderen ähnlichen Spielen der Fall ist. Hier spielst du als definierter Charakter, der über seine eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügt, die ihn einzigartig machen. In Viessa dreht sich alles um Kryo-Angriffe und darum, auf einem frostigen Pfad wie The Incredibles' Frozone über das Schlachtfeld zu flitzen. Ajax ist ein eher teamorientierter Charakter, bei dem es darum geht, Verbündete zu verteidigen und Schaden aufzusaugen. Bunny ist ein schockierender Charakter, der agil und schnell ist. Lepic ist der Tausendsassa, ein Action Man-Typ. Für einige dieser Charaktere ist es möglich, eine Ultimate-Version zu erreichen, wodurch sie deutlich mächtiger und widerstandsfähiger sind und sich perfekt für Aktivitäten im späten Spiel, Herausforderungen und Feinde eignen.

Ich habe nichts gegen diese Entscheidung, mich um definierte Charaktere zu drehen, da sich die Individuen, die Nexon erschaffen hat, einzigartig und vollständig anfühlen, aber ich habe das Gefühl, dass es die Buildcrafting-Optionen auf lange Sicht einschränken könnte, insbesondere für Spieler, die nicht den Wunsch und den Antrieb verspüren, mehrere Descendants auf einmal unterwegs.

Was das Thema Buildcrafting betrifft, so fühlt sich dies fast JRPG-artig an, mit vielen verschiedenen und kleinen Möglichkeiten, einen Charakter zu verbessern. Zwischen dem Wechseln von Waffen (von denen du drei gleichzeitig aktiv haben kannst) sowie einer Reihe von Modifikatoren und zusätzlichen Elementen, die jeweils die Lebensregeneration, die Schildgröße und den Schaden anpassen, all die Attribute, die deinen Descendant zu einem kompetenteren und fähigeren Kämpfer machen würden. Und das ist etwas, was du tun solltest, denn es gibt viele sehr mächtige Bosse, denen du dich im Laufe des Spiels stellen und sie überwinden musst, von denen du einige brauchst, um zu überleben.

Nexon hat eine klare Vorstellung davon, was The First Descendant sein soll, und es erfüllt bereits viele Kästchen und ist in seinem Gameplay erfolgreich. Aber ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass dieses Spiel auf dem gleichen Weg ist wie Warframe oder The Division 2, nämlich der eines erfolgreichen Titels, der hinter dem zurückbleibt, was Bungie in den letzten zehn Jahren erreicht hat. The First Descendant ist ein atemberaubendes Spiel mit beeindruckender Grafik und reibungsloser Mechanik nach dem, was ich gesehen habe, und die Charaktere sind auch komplex und interessant, aber wird es es schaffen, stunden-, tage- oder monatelang zu unterhalten? Das ist derzeit schwer zu beurteilen, aber was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass es mich in absehbarer Zeit nicht von Destiny 2 wegziehen wird.