The First Berserker: Khazan s Entwickler wurde größtenteils aufgelöst

HQ

Genau vor einem Jahr wurde The First Berserker: Khazan veröffentlicht. Vor seiner Veröffentlichung gab es etwas Hype um das koreanische Action-Adventure-Spiel, aber gemischte Kritiken verhinderten, dass es ein Hit wurde. Und jetzt berichtet Yonhap News, dass dies Konsequenzen hat.

Ein großer Teil des Teams bei Entwickler Neople, das bisher etwa 100 Personen zählte, wurde nun einer Ressourcengruppe namens Team R zugeteilt. Neople wird weiterhin als Studio existieren, aber dies ist wahrscheinlich das Ende der zukünftigen Unterstützung für The First Berserker: Khazan.

Wenn Sie unsere Rezension zum Spiel lesen möchten, finden Sie sie hier.