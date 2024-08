The First Berserker: Khazan enthüllt neuen Trailer und kündigt Veröffentlichung Anfang 2025 an

HQ

Das ONL sollte nicht ohne einen neuen Eintrag im Soulslike-Genre auskommen, und es war The First Berserker: Khazan, der bei der Veranstaltung von Geoff Keighley auftrat. Nexon und das Studio Neople kündigten an, dass das ARPG Anfang nächsten Jahres für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird, und enthüllten gleichzeitig einen neuen Gameplay-Trailer.

Darüber hinaus wird der Titel für Gamescom-Besucher zum ersten Mal zum Ausprobieren verfügbar sein. Für den 11. bis 20. Oktober 2024 wurde außerdem eine Closed Beta angekündigt, für die ihr euch hier auf der offiziellen Website anmelden könnt.

Schaut euch unten den neuen Trailer zu The First Berserker: Khazan an.